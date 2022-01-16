В Кабмине определили виновных в кибератаке на правительственные сайты, которая произошла в ночь на 14 января. Прогнозируемо, во всем обвинили Россию.

В Минцифры процитировали недавнее заявление Центра по борьбе с фейками при Минкульте, утверждающий, что атака – дело Рук Кремля:

"Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве также утверждают, что цель хакеров – "не только запугать общество, а дестабилизировать ситуацию в Украине", остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев.

Но панике просят не поддаваться. Говорят, что никаких новых сливов не произошло. А все данные, которые можно купить – это данные, которые были слиты еще до 2019 года.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайтах МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Также мы писали, что в СБУ подозревают российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отрицает свое причастие к кибератаке.