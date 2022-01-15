Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что за масштабной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 15 января.

По словам Демедюка, белорусские хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

Замсекретаря СНБО считает, что за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий.

"Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - заявил Сергей Демедюк.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайтах МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Также мы писали, что в СБУ подозревают российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины.