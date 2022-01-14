Государственная служба спецсвязи опубликовала сообщение по поводу хакерской атаки на государственные ресурсы, которая произошла в ночь на 14 января.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте спецлужбы.

"В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие", - сообщили в ведомстве.

Там сообщают, что утечки персональных данных не произошло, а для недопущения распространения информации на другие ресурсы, приостановили работу ряда правительственных сайтов.

"Это очень интересный комментарий, ведь исходя из него становится ясно, что атака производилась с помощью ПО, которое способно заражать компьютеры по сети, иначе зачем приостанавливать работу "для недопущения распространения атаки". То есть, возможно, это вирус", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает, что в ближайшее время государственные ресурсы, пострадавшие от атаки, снова возобновят работу. Также в СБУ подтверждают, что, по предварительным данным, утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

В настоящее время СБУ и Госслужба спецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства.

Напомним, хакерской атаке подвергся сайт Министерства образования Украины, сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка возникала при попытки зайти на портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайте МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами.

Ранее мы писали, что в СБУ отчитались о ликвидации 1 000 кибератак на госресурсы Украины.