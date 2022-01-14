В ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подвергся не только сайт Министерства образования Украины, но и другие правительственные ресурсы. В частности, недоступны утром в пятницу сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка возникает при попытки зайти на портал "Дия".

На сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики размещены сообщения, аналогичные с тем, которое хакеры опубликовали на сайте МОН.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - написано в сообщении хакеров.

Также на ресурсах размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи.

На сайтах Кабмина, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго и портале "Дия" таких сообщений нет, однако ресурсы утром 14 января недоступны.

"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", - сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно хакеры взломали аккаунт премьера Индии в Twitter и разместили в нем сообщение о криптовалюте.

Также мы сообщали, что хакеры взломали инстаграм Генконсульства России в Харькове и поздравили украинцев с Днем защитников.