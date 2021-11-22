В понедельник, 22 ноября, официальный сайт "Энергоатома" атаковали хакеры. Это произошло сразу, как только были подписаны соглашения между госпредприятием "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse.

Об атаке сообщается в Фейсбуке госпредприятия.

Об атаке стало известно около 16:00. С тех пор несколько часов не было доступа к публикациям пресс-центра компании. Специалисты начали восстанавливать доступ к информационному ресурсу НАЭК.

К 21:30 сайт уже открывался и работал в штатном режиме.

В связи с происшествием "Энергоатом" привел статистику Госспецсвязи, согласно которой количество кибератак ежегодно постоянно растет. В течение шести месяцев удалось заблокировать более 1,1 миллионов атак разных видов на государственные информационные ресурсы, а также более 250 DDoS-атак.

Ранее "Страна" сообщала о подписании двух соглашении о сотрудничестве между Westinghouse electric и "НАЭК "Энергоатом". Они предусматривают начало реализации строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Мы также сообщали о масштабной кибератаке на интернет-ресурс Госдепа США.