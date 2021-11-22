Мошенник распространял фейковую "Дию". Фото: mk.npu.gov.ua

Киберполиция разоблачила 15-летнего жителя Николаева, который создал фейковое мобильное приложение "Дия" и за деньги создавал любые документы, от ID-паспорта до Covid-сертификата. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что школьник создавал фейковое мобильное приложение, которое визуально полностью копировало "Дию". В этой программе у пользователей была возможность создать себе любой документ, на нем генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. Пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации.

По предварительным данным, к нему обратились 30 человек.

Киберполиция разоблачила жителя Николаева. Скриншот из сообщения полиции

Свое приложение подросток продавал в мессенджере за 250-600 грн, в зависимости от функционала. Работал он только при полной подписке на свой электронный кошелек из России, затем выводил деньги на свой карточный счет. После оплаты высылал заказчику архив с программным обеспечением.

"В результате санкционированного обыска полицейские обнаружили на компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах",- сказано в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Киберполиция разоблачила жителя Николаева. Скриншот из сообщения полиции

Напомним, это не первый раз, когда несовершеннолетние хакеры создают фейковую "Дию". В Харькове 17-летний парень создал подделку приложения и крупнейший канал для его распространения

Также сообщалось, что 21-летнему хакеру-самоучке, который создал фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифры.

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