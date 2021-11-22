Киберполиция разоблачила 15-летнего жителя Николаева, который создал фейковое мобильное приложение "Дия" и за деньги создавал любые документы, от ID-паспорта до Covid-сертификата.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что школьник создавал фейковое мобильное приложение, которое визуально полностью копировало "Дию". В этой программе у пользователей была возможность создать себе любой документ, на нем генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. Пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации.

По предварительным данным, к нему обратились 30 человек.

Свое приложение подросток продавал в мессенджере за 250-600 грн, в зависимости от функционала. Работал он только при полной подписке на свой электронный кошелек из России, затем выводил деньги на свой карточный счет. После оплаты высылал заказчику архив с программным обеспечением.

"В результате санкционированного обыска полицейские обнаружили на компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах",- сказано в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, это не первый раз, когда несовершеннолетние хакеры создают фейковую "Дию". В Харькове 17-летний парень создал подделку приложения и крупнейший канал для его распространения.

Также сообщалось, что 21-летнему хакеру-самоучке, который создал фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифры.