Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 14 января, выступил с осуждением кибератаки против правительственных сайтов Украины, которая произошла в ночь на 14 января.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы осуждаем кибератаку на Украину", - сказал Боррель.

Кроме того, по его словам, на данный момент у ЕС "нет информации, кто стоит за кибератакой".

Боррель сообщил, что ЕС технически поможет Украине в связи с ситуацией.

"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить ее способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", - сказал Боррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакерской атаке подвергся сайт Министерства образования Украины, сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка возникала при попытки зайти на портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайте МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами.

Кроме того, мы также сообщали, что по информации СБУ, в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.