Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к недавним хакерским атакам на госструктуры Украины.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - сказал он.

Также Песков уточнил, что России известно об обвинениях в их адрес, но они являются "безосновательными".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", - добавил он.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайтах МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Также мы писали, что в СБУ подозревают российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины.