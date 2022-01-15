Один из участников хакерской группировки REvil, которого сотрудники ФСБ задержали после обращения из США, был причастен к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline (США) в мае 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в субботу, 15 января.

"Полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline весной прошлого года", - говорится в сообщении американской администрации.

Напомним, что в Москве по запросу США арестовали семерых участников хакерской группировки REvil. Данная организованная банда киберпреступников уже стала известной на Западе после обвинений в масштабной хакерской атаке на американские компании.

Кроме того, в июне 2021 года Федеральное бюро расследований заявило о причастности REvil к атаке на крупнейшего в мире производителя мяса.

"Мы приписали атаку JBS REvil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорилось в заявлении ФБР.

Ранее "Страна" сообщала, что в США хакерская группировка, состоящая из одного украинца и шестерых россиян обвинялась в заражении миллионов компьютеров, краже денег и личных данных пользователей.

Также мы писали, что Байден заявил, что Путин не причастен к кибератакам на трубопровод Сolonial Pipeline.





