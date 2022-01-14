В МИД Украины подозревают, что за кибератакой на украинские правительственные сайты, которая началась в ночь с 13 на 14 января, стоит Россия.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко сообщил в Twitter журналист BuzzFeed Кристофер Миллер.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – заявил Николенко в переписке с Миллером.

Напомним, хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайте МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

В Евросоюзе пообещали экстренную помощь Украине в связи с кибератакой на правительственные сайты, а также заявили, что не знают, кто за ней стоит.

Также мы писали о том, что по данным СБУ, в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.

Кроме того, сообщалось, что на фоне хакерской атаки сайт "Дии" перенес работу на зеркало, но воспользоваться услугами по новому адресу нельзя.