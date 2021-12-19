Известная хакерская группировка Anonymous, ранее объявившие войну Илону Маску, опубликовала доклад о методах работы разведки Великобритании.

Об этом сообщается в заявлении хакеров Anonymous.

По данным хакеров, за событиями в Ливане, Мали, Пакистане, Ираке, на Балканах и в России стоит британская разведка. Также в докладе указывается, что создатели проекта "Белые каски" и авторы информационной кампании против России - это одни и те же люди.

Хакеры уточняют, что имеется в виду комплексная работа по фабрикации контента в рамках проекта "Аврелий", который был запущен в 2016 году. Его целью является дезинформация российского населения о том, что операция ВКС в Сирии дорого обходится стране, не является успешной, а российские власти "обманывают" жителей РФ.

Кроме того, хакеры заявляют, что британский агент и куратор проекта Амил Хан, используя подконтрольных стрингеров и якобы оппозиционные сирийские СМИ, занимается фабрикацией контента для западной аудитории. При этом для адаптации и интеграции в российскую новостную повестку им используется блок агентов из числа бывших российских оппозиционеров, который на данный момент базируется на Украине.

Хакеры добавили, что в качестве ключевой фигуры для дезинформации жителей РФ британскими спецслужбами был выбран бывший программиста офиса "ФБК", известный своими "разоблачениями российской агрессии по всему миру" Руслан Карпук, который взял псевдоним Левиев и организовал группу "Conflict Intelligence Team", также занимающуюся созданием фальшивой информации.

Хакеры уточнили, что Карпук неоднократно попадался на "скользких" делах - в 2019 году было установлено его авторство в проекте "Сканер", сливавшем личные данные силовиков и их семей, а также призывавшем к расправам над ними.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за информацию о российских хакерах, атаковавших Colonial Pipeline.

Также мы писали, что хакеры опубликовали конфиденциальные данные британской полиции после того, как им отказали в выкупе.