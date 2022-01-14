На фоне кибератаки на ряд украинских сайтов, которая началась в ночь с 13 на 14 января, сервис "Дия" перенес работу на зеркало.

Теперь при попытке зайти на сайт diia.gov.ua происходит редирект на ссылку plan2.diia.gov.ua.

При этом залогиниться на сайте по указанной ссылке нельзя. Там только справочная информация, которую можно поскроллить.

Фактически на данном этапе допустимо сказать, что сервис на сайте имитирует работу и для использования по назначению является непригодным, ведь его можно просматривать лишь в режиме "гостя".

При этом мобильное приложение "Дия" продолжает работать.

Напомним, хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка возникала при попытки зайти на портал "Дия". В ходе хакерской атаки на сайте МОН, Минагрополитики и МИД были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиньи и сообщение с угрозами. Кроме того, хакеры атаковали сайты ВАКС, Верховного Суда и Реестр судебных решений.

По информации СБУ, в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.

Кроме того, в ЕС уже пообещали оказать экстренную помощь Украине в связи с кибератакой на правительственные сайты.