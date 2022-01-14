Кибератаки на украинские правительственные сайты, которые начались в ночь на 14 января, продолжаются.

Сейчас не работают сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а также Единый реестр судебных решений.

Не работает и портал "Судебная власть". При этом заработал пока только сайт Минспорта. Другие ресурсы по-прежнему "лежат"

Но в Минцифры уверяют в обратном. Там говорят, что "большая часть" сайтов уже работает и заявляют, что личные данные украинцев, в том числе из атакованной хакерами "Дии", не украдены, так как атаковали не базы данных, а сайты.

Ранее "Страна" писала, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, а также другие правительственные ресурсы. В частности, недоступны утром в пятницу были сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка возникала при попытки зайти на портал "Дия".

Также мы сообщали, что по данным СБУ, в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.

Кроме того, в ЕС уже пообещали экстренную помощь Украине в связи с кибератакой на правительственные сайты.