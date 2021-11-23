В мобильных играх, доступных в магазине приложений AppGallery для смартфонов Huawei, обнаружен новый троян (вирус), который похищает личные данные пользователей.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные специалистов компании "Доктор Веб" во вторник, 23 ноября.

По данным аналитиков, в AppGallery найдены десятки игр со встроенным в них трояном Android.Cynos.7.

Этот вирус собирает информацию о мобильных номерах людей.

В "Доктор Веб" рассказали, что опасные игры установили не менее 9,3 млн владельцев Android-устройств.

Вирус Android.Cynos.7 является модификацией модуля Cynos, который предназначен для монетизации приложения, но некоторые ее версии имеют вредную функциональность.

В новой версии основными функциями стали сбор сведений о пользователях и их мобильных устройствах, а также демонстрация рекламы. Троян проникает в личные данные, получая разрешение у пользователя на управление телефонными звонками.

После этого вирус собирает такие данные, как номер мобильного, местоположение гаджета, параметры сети, технические характеристики устройства.

Специалисты компании "Доктор Веб" оповестили Huawei о выявленных угрозах. В настоящее время все приложения, содержащие троян, удалены из AppGallery.

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