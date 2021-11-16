В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-уроков на экранам учащихся появилось видео порнографического содержания. В то же время к урокам начали присоединяться незнакомые люди, который кричали бранились и смеялись. Директора школ, в которых произошли эти ситуации, обратились в киберполицию.

Об этом сообщили в эфире выпуска ТСН.

По словам одного из директоров луцких школ, фильмы для взрослых появились на нескольких уроках у 5-х классов. Он утверждает, что сразу же обратился в киберполицию и в департамент образования с заявлением о случившемся.

В департаменте образования подтвердили тот факт, что порнография на экранах детей появилась одновременно в разных школах. Коме того, стало известно, что посторонние подключались к уроку под никнеймами школьников.

Программисты пришли к нескольким версиям, как такая ситуация могла произойти.

"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть "троян" (речь про вирус - Ред.), который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", - объясняет программист Андрей Божко.

Пока в киберполиции расследуют, кто, зачем и как проникает на школьные платформы и срывает уроки, родители беспокоятся. Большинство из них работает в то время, когда их дети на уроках занимаются самостоятельно. А гарантий, что вместо математики на экране ребенка снова не появится порно - никто не дает.

Тем временем в Ровенской области школьникам никто не срывал уроки порнографическими фильмами. Они просто копают картошку вместо того, чтобы сидеть на уроках. Школа в селе Вилья перешла на дистанционное обучение после отказа части учителей опорного лицея вакцинироваться, а потому заведение не дотягивает до определенных властями 80 процентов привитых учителей.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинские школьники должны учиться очно, несмотря на пандемию коронавируса. Глава украинского правительства ссылается, среди прочего, на рекомендации ВОЗ.