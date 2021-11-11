В Николаевской области школьник, который еще не достиг 16 лет, унижал несовершеннолетнюю девочку в соцсетях. Буллинг в сторону жертвы продолжался с 28 сентября текущего года, в результате чего пострадало психическое здоровье школьницы. Теперь мама нарушителя выплатит штраф в размере 850 грн.

Новобугский районный суд Николаевской области вынес решение по делу административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 КУоАП (буллинг участника образовательного процесса). Подобных эпизодов морального насилия со стороны школьника было три.

Школьник оскорблял и писал непристойные выражения в адрес несовершеннолетней жертвы в Инстаграме. Теперь, поскольку нарушителю нет 16 лет, его мать должна выплатить штраф в размере 850 грн за каждый из эпизодов буллинга со стороны ее сына.

На суде родительница школьника выступала в лице ответчика и свою вину признала в полном объеме, а также добавила, что неоднократно проводила с сыном воспитательные беседы о недопустимости такого поведения с одноклассниками.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Почтовой площади подростки избили 12-летнюю девочку и выложили видео издевательств в соцсети. Её семь раз ударили по голове, результате школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Подростки разбивали сырые яйца об голову девочки и унижали.

Кроме того, "Страна" также писала о 12-летнем школьнике из Одесской области, который поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику за буллинг.