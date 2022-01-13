Украинцы организовали теневой онлайн-сервис, которым пользовались международные хакерские группировки
Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию в рамках сотрудничества с компетентными органами США и Великобритании и остановили деятельность хакерского сервиса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В спецоперации участвовал Офис генпрокурора совместно с Кибердепартаментом СБУ, Департаментом киберполиции и Главным следственным управлением Нацполиции.
Согласно данным следствия, украинцы, некоторые из которых находятся в международном розыске, организовали в сети Darknet функционирование так называемого теневого сервиса.
Сервис предоставлял услуги по изменению IP-адресов пользователей, и с его помощью международные хакерские группировки могли скрыто осуществлять несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, распространять вирусы и проводить DDoS-атаки.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас идет досудебное расследование по уголовному производству по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, создания с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространения или сбыта, а также легализации (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты "Вовиной тысячи".
Также сообщалось, что киберполиция в ноябре разоблачила полсотни украинцев, торговавших базами персональных данных 300 млн человек.