Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию в рамках сотрудничества с компетентными органами США и Великобритании и остановили деятельность хакерского сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В спецоперации участвовал Офис генпрокурора совместно с Кибердепартаментом СБУ, Департаментом киберполиции и Главным следственным управлением Нацполиции.

Согласно данным следствия, украинцы, некоторые из которых находятся в международном розыске, организовали в сети Darknet функционирование так называемого теневого сервиса.

Сервис предоставлял услуги по изменению IP-адресов пользователей, и с его помощью международные хакерские группировки могли скрыто осуществлять несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, распространять вирусы и проводить DDoS-атаки.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас идет досудебное расследование по уголовному производству по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, создания с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространения или сбыта, а также легализации (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты "Вовиной тысячи".

Также сообщалось, что киберполиция в ноябре разоблачила полсотни украинцев, торговавших базами персональных данных 300 млн человек.