Программа "еПоддержка" по выплате "Вовиной тысячи" на текущий момент реализуется только в приложении "Дия". Это проводится с целью предотвращения мошенничества. Теперь киберполиция страны будет отслеживать подозрительные выплаты суммы, которая была начислена за вакцинацию.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Программа реализуется только в приложении "Дия". Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - добавил Федоров.

Кроме того, министр напомнил о том, что сегодня официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия". По его словам, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

"Неделю назад мы запустила пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – сообщил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги. Кроме того, на зачисленные средства можно будет купить билет на внутренние рейсы МАУ.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.