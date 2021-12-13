Киберполиция провела в Украине профилактическую операцию "Дата" и обнаружила базы персональных данных со сведениями о 300 миллионах украинцев, европейцев и американцев. Информацию продавали на закрытых хакерских форумах.

Об этом сообщает пресс-службы полиции.

Профилактическая операция "Дата" проводилась в ноябре. Правоохранителям удалось разоблачить 51 человека, причастных к несанкционированным действиям с информацией.

По результатам операции было изъято около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы. В изъятых базах содержались сведения более чем на 300 миллионов американцев, европейцев и украинцев.

Кроме того, полиция прекратила деятельность одного крупного сайта, где распространялись персональные данные украинцев и иностранцев. На сайте была информация о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях - информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств. Заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации.

Киберполицейские Днепропетровской области разоблачили бывшего сотрудника сети супермаркетов в сбыте конфиденциальных данных. Он собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, которая содержала коммерческую тайну. Таким образом сеть понесла более миллиона гривен убытков.

"Стоимость баз колебалась от 500 до 50 тысяч гривен – в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах. Всего проведено 117 обысков в разных регионах Украины. По результатам изъято более 90 тысяч гигабайт информации", - сказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Напомним, киберполиция задержала 21-летнего разработчика фиктивной "Дии".

Также сообщалось, что киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео.