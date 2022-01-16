Cпециалисты Microsoft в ходе расследования выявили в системах нескольких украинских компаний вредоносное программное обеспечение (ПО). Одна из этих организаций занималась поддержкой сайтов госструктур, пострадавших от масштабной атаки.

Об этом сообщает Reuters.

В системах, которые принадлежат некоторым украинским фирмам, специалисты выявили замаскированное под вирусы-вымогатели вредоносное ПО. Как выяснилось в расследовании, эти организации тесно сотрудничают с властями Украины и выполняют критически важные функции исполнительной власти или реагирования на чрезвычайные ситуации.

Среди объектов хакерской атаки оказалась IT-компания, которая управляет сайтами клиентов из государственного и частного сектора. Она занималась поддержкой сайтов МОН, Минагрополитики, а также МИД. Сайты этих ведомств подверглись кибератаке.

Название организации в Microsoft уточнять не стали, так как расследование ещё продолжается. Но ранее в Украине уточнили, что речь идет о компании Kitsoft.

Напомним, что по информации заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка, кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группировка под названием UNC1151. Предположительно, она связана со спецслужбами Беларуси.

В ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись несколько правительственных сайтов: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

Как сообщала "Страна", последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.