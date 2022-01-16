В государственном приложении "Дия" перестали подтягиваться страховые полисы. Это связано с тем, что в пятницу произошла хакерская атака на информационные ресурсы Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), в результате чего перестал работать реестр.

Об этом говорится в заявлении МТСБУ.

"Моторное (транспортное) страховое бюро сообщает, что 14.01.2022 года информационные ресурсы Бюро были подвергнуты масштабной хакерской атаке. Соответствующее заявление передано специальным государственным службам по борьбе с киберпреступностью для проведения расследования. Сейчас выполняются работы по возобновлению работы сервисов МТСБУ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В "Дие" заявили, что в связи с проведением технических работ некоторое время страховые полисы будут недоступны. Однако, проблема уже решается.

"Страховой полис в приложении отражается с сервиса МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины). Однако там проводятся технические работы, поэтому документ некоторое время будет недоступным. Команда уже ищет решение этой ситуации, а мы вместе с вами ожидаем уведомления о стабильной работе сервиса. Так что сохраняем спокойствие, ваши данные в безопасности, ведь реестр работает – "Дия" подтягивает", - рассказали в комментарии РБК-Украина.

Между тем, состоянием на сегодня из-за хакерской атаки до сих пор не работает портал "Дия". Мы уже писали, что на фоне кибератаки сервис "Дия" перенес работу на зеркало. Теперь при попытке зайти на сайт diia.gov.ua происходит редирект на ссылку plan2.diia.gov.ua. При этом залогиниться на сайте по указанной ссылке нельзя. Там только справочная информация, которую можно поскроллить.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.