В Пентагоне на данный момент не могут сказать, кто ответственен за сегодняшние кибератаки на правительственные сайты Украины, от которых пострадал и сайт госуслуг "Дия".

Об этом сказал секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби во время брифинга, пишет ТАСС.

"Мы пока не находимся в позиции, чтобы приписать их (кибератаки - Ред.) кому-то", - заявил он.

Напомним, в ночь на сегодня, 14 января, произошла хакерская атака на украинские правительственные сайты. Утром были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, возникала ошибка при попытке зайти на портал "Дия".

При этом в СБУ сообщили, что утечки персональных данных не произошло, а для недопущения распространения информации на другие ресурсы, временно приостановили работу ряда правительственных сайтов.

Также сообщалось, что Центр по борьбе с фейками при Минкульте обвинил в хакерской атаке на украинские правительственные сайты Российскую Федерацию. В Центре предположили, что с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.