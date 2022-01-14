В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что хакерская атака на украинские правительственные сайты, которая произошла в ночь на 14 января, совершалась из России.

Об этом сообщила пресс-служба Центра.

"Предполагаем, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", - заявили эксперты центра.

Они считают, что на "русский след" указывает и хронология распространения новости.

"Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания", - делятся своими умозаключениями специалисты.

"Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" был создан при Минкульте как "один из механизмов противодействия дезинформации совместными усилиями государства и гражданского общества".

Напомним, хакерской атаке подверглись сайты Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

В свою очередь, в СБУ заявили, что в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло. В ближайшее время государственные ресурсы, пострадавшие от атаки, снова возобновят работу, сообщила ранее Государственная служба спецсвязи.

Также мы писали, что в МИД Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Добавив, что ранее Центр по борьбе с фейками при Минкульте обнародовал методичку, в которой объяснил украинцам, какими словами описывать события в Казахстане.

Войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к примеру, нельзя называть миротворцами, а нужно именовать "интервентами". Хотя именно миротворцами их называет законное правительство страны. Предлагалось не использовать слов "мародеры", "террористы", "боевики" и "бандформирования" в отношении тех, кто громил Алматы. Их Минкульт называл "повстанцами". Мы подробно писали о том, что предлагал Минкульт говорить о событиях в Казахстане.