Центр по борьбе с фейками при Минкульте выкатил очередной "глоссарий патриота". На этот раз украинцам объяснили, что и как говорить и какими словами описывать события в Казахстане.

Войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к примеру, нельзя называть миротворцами, а нужно именовать "интервентами". Хотя именно миротворцами их называет законное правительство страны.

Предлагается не использовать слов "мародеры", "террористы", "боевики" и "бандформирования" в отношении тех, кто громил Алматы. Их Минкульт называет "повстанцами".

Отдельно почему-то запрещены слова "погромы" и "беспорядки". В Минкульте пишут, что это "обесценивает цели и методы борьбы участников протестов в Казахстане". То есть украинские чиновники предлагают нам ценить сожжение административных зданий и нападения на аэропорты.

Также предлагается считать "дезинформацией властей Казахстана" заявления о вторжении внешних сил.

"Иного вторжения, кроме как сил ОДКБ, не было и нет", - пишется в методичке.

В Центре по борьбе с фейками при Минкульте опубликовал патриотический глоссарий по событиям в Казахстане. Источник: Минкульт Украины

Ранее "Страна" сообщала, что Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал "словарь российской пропаганды".

Также мы писали, что над "Словарем российской пропаганды" работали Ермак, Тимошенко и еще 7 чиновников из Офиса президента.