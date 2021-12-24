СБУ отрицает, что против исключенного из фракции "Слуги народа" нардепа Евгения Шевченко было открыто уголовное дело о госизмене.

Сам же Шевченко настаивает, что дело есть, и связывает его с нарастающим скандалом вокруг коррупционных схем по поставкам электроэнергии из Беларуси в Украину.

Об этом нардеп сказал в комментарии "Стране".

При этом Шевченко подтвердил информацию "Страны", что за этими поставками стоит бизнесмен Артур Гранц и его бизнес-партнер Иванчук (депутат из группы "Довира", в прошлом - близкий соратник Яценюка).

"Есть махинаторы-схемщики Артур Гранц, Иванчук и их главный бос Яценюк (отметим, что Яценюк уверяет, что с Иванчуком уже порвал отношения - Ред.). Они ввели в заблуждение все общество, белорусскую сторону и привязали к схеме, которую сами реализовывают через арабскую компанию "Вектор Энерджи", связав ее с Давидом Арахамией. Таким образом, они хотели показать Беларуси, что они решают этот вопрос на уровне ОП. Арахамию подставили, и делали эту подставу специально. Бенефициары "Вектор Энерджи" — Гранц и Иванчук.

Они взяли в эту схему экс-топ-менеджера ДТЕК Бутенко, чтобы показать белорусам, что это ДТЕК. А белорусам известно, что ДТЕК был противником и делал все, чтобы белорусы не могли импортировать электроэнергию в Украину. И когда я начал открывать белорусам глаза, что это не ДТЕК, а схематоз, то я им стал как кость в горле", — заявил Шевченко.

Он также отметил, что СБУ приняла заказ от этих бизнесменов.

"Я воспринимаю это дело, как заказ этих людей, которым я мешаю выполнять свои незаконные схематозы. Все это стало явным, когда они Бутенко выкинули из схемы за то, что он начал требовать документ на растаможку электроэнергии, которую он заводил на огромные суммы. Они не дали документ, боялись, что увидят крайних бенефициаров, поэтому зашли сами на рынок и купили две компании. Сейчас через эти компании поставляют электроэнергию", — рассказал Шевченко.

Он добавил, что дело против него высосано из пальца.

"Есть информация, что якобы у них есть запись, которую нашей контрразведке слил кто-то с белорусской стороны. Мне шьют, что я якобы требовал для себя электроэнергию, потому что мне нужны деньги, чтобы внедрять в Украину "русский мир", — сообщил Шевченко.

Отметим, "Страна" ранее подробно писала о схемах по поставкам электроэнергии из Беларуси в Украину.

Также мы рассказывали о том, что в конце апреля тогда еще "слуга народа" Шевченко съездил в Беларусь, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко. Это произошло на фоне разрыва связей между Киевом и Минском и жесткой риторикой Владимира Зеленского и украинского МИД по отношению к Лукашенко после подавления в Беларуси протестов недовольных выборами. "Страна" тогда подробно разбирала, с какой целью Шевченко поехал в Минск.

А в мае его за этот поступок исключили из фракции "слуг". Шевченко отреагировал на это радостно, заявив: "Наконец-то меня исключили из фракции "Слуга народа"! Мы пойдём своим путём".