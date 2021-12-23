На народного депутата Евгения Шевченко, ранее состоявшего во фракции "Слуги народа", открыли дело о государственной измене.

Об этом сам депутат рассказал у себя в Facebook поздно вечером 23 декабря.

"Друзья! Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, не правда ли?" - написал парламентарий.

Он добавил, что ему "шьют" "создание русского мира в Украине".

"Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью" - сообщил Шевченко.

Напомним, в конце апреля тогда еще "слуга народа" Шевченко съездил в Беларусь, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко. Это произошло на фоне разрыва связей между Киевом и Минском и жесткой риторикой Владимира Зеленского и украинского МИД по отношению к Лукашенко после подавления в Беларуси протестов недовольных выборами. "Страна" тогда подробно разбирала, с какой целью Шевченко поехал в Минск.

А в мае его за этот поступок исключили из фракции "слуг".