Зеленский потребовал от лидеров стран Европейского Союза ввести действительно жесткие санкции против России - отключить от SWIFT и наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Об этом президент Украины сообщил в Facebook в четверг, 24 февраля.

"В Украине решается судьба Европы. Если не дать Путину отпор, он пойдет дальше", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что необходимо немедленно утвердить действительно жесткие санкции в отношении России - отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю газом и нефтью, а также помочь украинской армии боеприпасами и поддержать миротворческую миссию ООН.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин начал "военную операцию" на территории Украины.

После этого президент США Джо Байден пообещал наказать Путина санкциями, которые почувствуют все россияне.

"Страна" сообщала, что Байден ввел санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее должностных лиц.

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