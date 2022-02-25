На фоне украино-российской войны эксперты высказали мнение, что без цифровых активов России не пережить санкционного давления США.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Аналитики издания усмотрели в движении России по пути легализации криптовалют создание финансовых инструментов для обхода американских и европейских санкций.

"Когда в 2014 году Соединенные Штаты запретили американцам вести дела с российскими банками, нефтегазовыми и другими компаниями после вторжения в Крым, удар по экономике России был быстрым и сокрушительным. По оценкам экономистов санкции, введенные западными странами, обходятся России в 50 млрд долларов ежегодно. С тех пор глобальный рынок криптовалют и других цифровых активов резко вырос. Это плохие новости для силовиков и хорошие новости для России", - заявили эксперты.

Ведущая подкаста Orange Pill Bitcoin заявила журналистам, что биткоин может стать одним из самых важных вопросов в противостоянии России и США.

"Санкции неизбежно будут встречены биткоинами и этот факт не является ни положительными, ни отрицательными, но инвесторам в криптовалюты надо быть осторожными", - заявила специалист.

Кроме того, бывший федеральный прокурор США Майкл Паркер, который сейчас возглавляет специалистов по борьбе с отмыванием денег и санкциями в вашингтонской юридической фирме Ferrari & Associates, утверждает, что российские компании уже давно готовилась смягчить последствия санкций. Паркер считает, что именно поэтому российские юрлица заключали сделки со всеми криптовалютными компаниями, желающими работать.

"У России было много времени, чтобы подумать о последствиях. Было бы наивно думать, что они не разыграли именно этот сценарий", - сказал Паркер.

Эксперт добавил, что теперь эти организации смогут использовать криптовалюты для обхода контрольных точек международных сделок, которые отслеживают власти США. По его мнению, это денежные переводы банками, которые можно заблокировать, чтобы предупредить выполнение сделки.

Ранее "Страна" сообщала, что Центробанк России предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения связанных с ними угроз.

Также мы писали, что в Украине легализировали криптовалюту и разбирались, что это значит.