Курс Dogecoin поднялся более чем на 10% в пятницу, 14 января, на фоне сообщения главы Tesla Илона Маска о том, что компания начала принимать оплату за ряд своих товаров в криптовалюте.

Об этом сообщают данные ресурса Investing.com.

Илон Маск написал в Twitter, что мерч Tesla теперь можно купить за Dogecoin. На сайте компании появилась стоимость ряда товаров в криптовалюте.

Цена Dogecoin подскочила в конце прошлого года, когда Илон Маск впервые написал, что за эту криптовалюту можно будет покупать товары компании.

На тот момент Илон Маск заявил журналу Time, который признал его человеком года, что, хотя Dogecoin была создана как "глупая шутка", эта криптовалюта "лучше приспособлена для транзакций", чем биткоин.

По словам Маска, Dogecoin "стимулирует людей расходовать деньги, а не копить их".

Курс криптовалюты Dogecoin вырос на 10%. Источник: Investing

Ранее мы писали, что cостояние Илона Маска за день выросло почти на 34 миллиарда долларов. Благодаря росту акций компании Tesla оно выросло до 304,2 млрд долларов.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.