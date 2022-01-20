Центробанк России предложил запретить оборот криптовалют на территории страны
Центробанк России предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения связанных с ними угроз.
Об этом идет речь в докладе, опубликованном на сайте Банка России.
В докладе говорится о том, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Поэтому Центробанк настаивает на применении дополнительных мер:
- запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка
- запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России
- запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты
- запретить майнинг криптовалют в России
- блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги
Также рекомендуется установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами – резидентами Российской Федерации.
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