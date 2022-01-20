Центробанк России предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения связанных с ними угроз.

Об этом идет речь в докладе, опубликованном на сайте Банка России.

В докладе говорится о том, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Поэтому Центробанк настаивает на применении дополнительных мер:

запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка

запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России

запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты

запретить майнинг криптовалют в России

блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги



Также рекомендуется установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами – резидентами Российской Федерации.

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