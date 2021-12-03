Три жителя Киевской области создали подпольную криптоферму и подключились к электроподстанции в обход счетчика. Таким образом мошенники нанесли государству ущерб в размере 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области подпольную криптоферму, которую организовали три человека. Для майнинга криптовалют они рендовали ангарное помещение в Бучанском районе о разместили там оборудование. Чтобы не тратиться на электричество, они пустили кабель в обход счетчика и платили за электроэнергию минимальные суммы. Ущерб государству нанесенный таким образом предварительно оценивают в 3,5 млн грн.

"В ходе обыска, проведенного по адресу осуществления противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, под Черкассами владельцы подпольной криптофермы для майнинга криптовалют украли электричества на 6 млн грн.

Также сообщалось, что в Китае признали нелегальными все операции с криптовалютами. Биткоин уже упал в цене на 5,5%.