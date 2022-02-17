В Украине со второй попытки узаконили криптовалюту. Парламент принял законопроект №3637 о виртуальных активах осенью прошлого года, но он так и не вступил в силу - президент его ветировал, после чего направил в Раду свои предложения к закону.

А сегодня депутаты проголосовали за проект уже с президентскими правками.

То есть, в этот раз отката уже не будет, и виртуальные активы становятся в Украине вполне реальными.

Что это значит?

Криптовалюты можно будет легально покупать, хранить, менять, перечислять. Рассчитываться ими нельзя. То есть, полноценным платежным средством биткойны не станут.

В Минцифры говорят о запуске легального рынка криптовалют - у нас официально смогут работать иностранные и зарубежные криптовалютные биржи, а украинцы получат возможность открывать криптовалютные счета в банках и защищать свои виртуальные активы в суде.

Впрочем, как отметил экономист Сергей Козлов, многие криптовалютные биржи у нас по факту и так работают, и еще неизвестно какое решение они примут после легализаии рынка.

"Теперь эта деятельность будет лицензироваться и регулироваться, станет обязательным финмониторинг. Биржи будут принимать решение - настолько ли им интересен украинский рынок, чтобы соглашаться на новые условия", - говорит он.

Но это не главное. "Если криптовалюта стала легальным активом, значит, ее нужно "светить" - вносить в декларации, платить налоги. То есть, если бабушка подает документы на субсидию, а у внука обнаружатся биткойны, то субсидии могут и не дать", - отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Отметим, что закон вступит в силу не сразу, а после принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Как заявил глава профильного комитета Рады Данил Гетьманцев, над ними уже работают.

"Определение ставки налога на операции с виртуальными активами и будет показателем реальных намерений государства по регулированию этой отрасли", - отметил адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Константин Кривенко.

Разбирались, как в Украине будут "развиртуализировать" криптовалюту.

Как закон переписали под Зеленского

О законопроекте о виртуальных активах мы уже подробно писали.

С учетом президентских правок, его немного изменили, но не кардинально.

Собственно, поправка только одна - из текста убрали еще не существующего регулятора, который должен был появиться в структуре Минцифры. Предполагалось, что Национальная служба по регулированию обращения виртуальных активов станет работать совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и Нацбанком.

Но Зеленский предложил отдать криптовалютный рынок уже существующему регулятору - Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, поскольку источники покрытия расходов на создание и функционирование нового органа не определены.

То есть, курировать крипту будет Нацкомиссия по ценным бумагам - она займется лицензированием участников, регуляторной деятельностью, финмониторингом и др.

Соотвественно, в законе переписали пункты, в которых упоминался регулятор от Минцифры, заменив его на Нацкомиссию по ценным бумагам.

Нацбанк. свою очередь, будет определять перечень валют, на которые можно поменять крипту, порядок такого обмена, проверять посреднические компании и банки, которые начнут работать с виртуальными активами.

Основные пункты закона не поменялись.

Криптовалюты можно будет легально покупать, хранить, менять, перечислять. Рассчитываться ими нельзя. То есть, полноценным платежным средством биткойны не станут.

Прописали требования к компаниям, которые будут работать с криптовалютами. Скажем, компания, которая берется принимать, администрировать сбережения в крипте, должна иметь уставной капитал не менее 70 тысяч необлагаемых минимумов, а фирма-нерезидент - 350 тысяч необлагаемых минимумов. Фирмы, предоставляющие услуги по обмену виртуальных активов, должны иметь уставной капитал не менее 35 тысяч необлагаемых минимумов (для нерезидентов - 175 тысяч) Такие же требования к компаниям, предлагающим перечисление крипты на кошельки третьих лиц.

Озвучены расценки для криптовалютного бизнеса. Разрешение на хранение и администрирование крипты - 8 тысяч необлагаемых минимумов, на обмен и перечисление - 5 тысяч и т.д.

Также прописали штрафы за нарушение законодательства по виртуальным активам - от 500 до 5 тысяч необлагаемых минимумов.

Компании и банки, работающие с криптовалютами, станут субъектами первичного финансового мониторинга, то есть, их обяжут проверять крипту точно так же, как и обычные деньги - отслеживать подозрительные операции, проводить верификацию клиентов и т.д.

Раз крипта становится легальной - с нее нужно будет платить налоги. Правда самом законе подробности по налогообложению не прописаны. Указано лишь, что в плане налогообложения криптовалюта приравнивается к инвестиционному доходу. По действующему законодательству, с него платится 18% НДФЛ и 1,5 военного сбора (для юрлица - налог на прибыль). Но будет продолжение. Как написал в своем Телеграм нардеп и глава профильного комитета Данил Гетьманцев, «сейчас работаем над соответствующими изменениями в Налоговый и Гражданский кодекс для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

Что меняет легализация крипты

С одной стороны, эксперты говорят, что легализация криптовалютного рынка - это положительный момент.

"Легализация закладывает полноценное функционирование рынка на всех уровнях - от населения до бизнеса, и дает базу для запуска цифровой гривны. Но в идеале нужен был бы переходной период, ведь криптовалюты были вне закона и никто о прибыли от них не отчитывался", - говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

"И бизнес, и обычные граждане смогут защитить свои права, связанные с оборотом виртуальных активов. То есть, виртуальные активы и связанные с ними права, смогут быть предметом как судебного рассмотрения, так и уголовного дела", - отметил адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Константин Кривенко.

С другой, остается немало вопросов. "Непонятно, в частности, как суды смогут налагать арест или конфисковать виртуальные активы. А если не смогут, то какая же это легализация и в чем от нее польза для рядовых украинцев", - говорит Ростислав Кравец.

Также непонятно по налогам. "Когда я работал над первым законопроектом по крипте (его подали в Раду, а затем отозвали - Ред.), то там идея была в том, чтобы облагать налогом выход в гривну, по примеру сбора в Пенсионный фонд при обмене валют. Ведь отследить остальное все равно невозможно из-за анонимности операций и волатильности курсов криптовалют. А сейчас хотят поставить налогообложение дохода как по инвестактивам, а как его посчитать при обмене, к примеру, биткойна на эфир", - недоумевает банковский юрист Александр Ярецкий.

"Это базовый закон, который просто определяет правовой статус криптовалют: компании смогут официально работать с виртуальными активами, а банки будут открывать счета для представителей индустрии. Впрочем, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма так как этого недостаточно, чтобы привлечь инвесторов. Разумеется, законопроект принимался с целью привлечения игроков и увеличения поступлений в бюджет, однако в реальности эффект может оказаться далеко не таким положительным, как ожидают в Министерстве цифровой трансформации. Дело в том, что инвесторам нужна надежности и гарантии того, что правила игры будут оставаться неизменными долгое время.

Иными словами, они должны верить в то, что их средства не украдут, они смогут отстоять в суде свою правоту и не произойдет внезапного ухудшения условия для ведения бизнеса. И уж особенно стабильности хотят компании, которые ведут деятельность на столь волатильном рынке. Именно поэтому представители индустрии выбирают для работы юрисдикции развитых стран: Швейцария, Испания, США, Сингапур, ну и надежные оффшоры, вроде Кипра. Сложно себе представить, что они решат внезапно сорваться с места и отправиться в Украину только из-за нового закона. Да, может быть какое-то количество отечественных компаний выйдет из тени и станет работать официально, но рассчитывать на масштабный приток компаний в страну явно не стоит", - считает Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

Сергей Козлов обращает внимание и на такой нюанс. "В Украине уже по факту работают многие международные биржи. Но вопрос в том, не передумают ли они после легализации. Ведь придется проходить процесс лицензирований и стать объектом финмониторига. Тут уже каждая компания будет принимать для себя решение, настолько ли для нее важен украинский рынок", - говорит эксперт.

Как платить налоги с биткойна

Ростислав Кравец говорит, что главная цель легализации криптовалюты - попытка собрать с нее налоги.

Сколько крипты храниться на виртуальных кошельках украинцев никто точно не знает. Но ранее Минцифры оценивало оборот криптовалюты в Украине миллиард в сутки, что превышает рынок акций в 50 раз, - говорит Анжей Ковальчук.

Сергей Козлов добавил, что по активности на криптовадютных биржах украинцы едва ли не первые в мире.

"Людям нужен ликвидные актив, который завтра не исчезнет в лопнувшем банке, а ни доллар, ни тем более гривна таковыми не являются", - отметил он.

Но теперь тот же биткойн по-сути приравняли к гривне (если не принимать во внимание, что рассчитывать им нельзя).

Пока нет конкретных изменений в Налоговый кодекс, нельзя точно сказать, сколько именно придется платить за биткойны. Но принцип налогообложения как с дохода от инвестиционного актива, который прописали в законе, означает, что платить нужно будет с заработанного вследствие обмена криптовалюты, изменений курса и др. Ставка - 18% ГДФЛ плюс 1,5% военного сбора. Но непонятно, скажем, нужно ли будет платить от "виртуального" дохода, то есть, если, к примеру, биткойн храниться на виртуальном кошельке , но дорожает вследствие роста цены, или же речь о налогах зайдет при выходе в реальные деньги.

Есть и другие нюансы.

"Эти активы придется светить, особенно, если введут непрямой метод контроля расходов или обязательное декларирование, а к этому все идет. Даже при оформлении субсидий придется указывать наличие криптовалютных кошельков и доходов от крипты, иначе это будет сокрытием информации и при верификации компенсацию по коммуналке могут отозвать", - говорит Кравец.

"В то же время для многих чиновников и депутатов легализация криптовалюты позволит решить проблему с незаконными доходами, так как, чтобы не говорили законодатели, но на криптовалютном рынке гораздо легче приобрести монеты за средств из неподтвержденных источников, чем, скажем, на рынках обычных активов. Думаю, сейчас у каждого депутата появится криптовалютный кошелек", - добавил Кравец.

Впрочем, как говорит Шевчишин, даже после легализации полностью вытянуть на свет криптовалютный рынок не удастся.

Анжей Ковальчук также уверен, что лазейки найдутся.

"К примеру, через различные "миксеры", где перемешиваются поступающие монеты и затем рассылаются на новые кошельки или конвертации между валютами, созданными на различных блокчейнах. Вывести криптовалюту из тени на самом деле очень сложно", - говорит он.