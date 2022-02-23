Сегодня, 23 февраля, президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц.

Об этом сообщает CNN.

Байден официально объявил о новых санкциях в отношении Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии компании, материнской компанией которой является российский "Газпром", и ее должностных лиц.

"Эти шаги - еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - сказано в заявлении президента.

Кроме того, Байден приветствовал принятое во вторник решение Германии приостановить сертификацию трубопровода.

"Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия", - написал президент США.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Однако, как заявили в Германии, заморозка проекта газопровода не исключает его введения в эксплуатацию в будущем.