Европейский Союз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ (Банка развития и внешнеэкономической деятельности) Игоря Шувалова.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов в Евросоюзе.

В санкционный список, по информации газеты, также попадет "Агентство интернет-исследований", возглавляемое Евгением Пригожиным.

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости "ЛНР" и "ДНР", США, Великобритания и страны Евросоюза ввели санкции против РФ.

В санкционный список США попали "Внешэкономбанк" (ВЭБ) и "Промсвязьбанк" (ПСБ), а также их 42 дочерние компании и близкие к Путину члены российской элиты и их родственники.

Также сообщалось, что Канада и Австралия вводят санкции против России из-за признания "ЛДНР". Среди прочего, гражданам Канады запретили операции c суверенным долгом РФ и с двумя поддерживаемыми государством российскими банками.