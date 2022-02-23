Санкции Европейского Союза против Российской Федерации могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду, 23 февраля.

"Санкции должны быть очень крепкими. И как сосед России, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я с досадой буду поддерживать санкции, которые нанесут ущерб россиянам и сделают невозможными путешествия гражданам России.

Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, будет атаковать мирные государства, будет забирать право жить в мире у других людей - в частности граждан Украины, то эти далеко идущие шаги будут необходимы", - сказал Дуда.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР". После этого Великобритания, члены Евросоюза и США и некоторые другие страны ввели санкции против России.

Также сообщалось, что Канада и Австралия вводят санкции против России из-за признания "ЛДНР".

Что происходит после признания "ЛДНР" рассказала Олеся Медведева в своем блоге: