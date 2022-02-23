Канада и Австралия вслед за США и Евросоюзом приняли решение ввести санкции в отношении Российской Федерации, которая признала "ЛДНР".

О том, какие санкции вводит Канада, cо ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо сообщает CBC.

Канада запретила своим гражданам любые финансовые операции с "ЛНР" и "ДНР". Также канадцам запретили операции c суверенным долгом РФ и с двумя поддерживаемыми государством российскими банками.

Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, которые голосовали "за" признание "ЛДНР".

Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо... Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - сказал Трюдо.

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России, о чем сообщает ABC News. Меры коснутся отдельных граждан РФ и российских банков.

"Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, вчера Великобритания, члены Евросоюза и США огласили свои санкции, введенные против России за признание независимости "ЛДНР".

"Страна" подробно писала о том, какие санкции ввел Запад против России после признания независимости "ЛДНР".

Сегодня мы писали, что Япония объявила о введении санкций против России из-за признания "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.