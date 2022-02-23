Российский футбольный клуб "ЦСКА" попал под американские санкции в числе 25 дочерних структур ВЭБ.

Об этом сообщает министерство финансов США.

Американский Минфин включил в санкционные списки ВЭБ и Промсвязьбанк вместе с их "дочками" в связи с кризисом вокруг Украины.

За аффилированность с ВЭБ под санкции также попали ПФК ЦСКА, Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.



Санкционный список также включает 17 дочерних структур Промсвязьбанка.

Напомним, что США в ответ на решение президента РФ Владимира Путина признать "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами и ввести войска в эти регионы ввели санкции, о которых сообщил Джо Байден.

Полный список подпавших под санкции компаний и лиц опубликован на сайте американского Минфина.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки готовы при необходимости ввести новые санкции в отношении самых крупных российских банков - Сбербанка и ВТБ. При этом США не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT и заявляют, что "Северный поток-2" никогда не будет запущен в работу.