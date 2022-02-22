Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил российской элите, что после введения санкций у неё больше не будет вечеринок в Сен-Тропе, шоппинга в Милане и покупки алмазов в Антверпене.

Об этом глава дипломатии Евросоюза написал в Twitter во вторник, 22 февраля.

Боррель добавил, что это лишь первый шаг ограничений.

"Какие шаги дальше? Запрет на посещение Квартала красных фонарей в Амстердаме?", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что двадцать семь стран-членов Евросоюза единогласно договорились по первому пакету санкций против России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физических и юридических лиц, однако Владимир Путин в санкционном списке не значится.

Также мы писали, что президент США Джо Байден сегодня вечером выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины. При этом он объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ" в "ЛДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что Лондон вводит санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также против пяти российских банков после признания Россией "ЛДНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".