Лондон вводит санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также против пяти российских банков после признания Россией "ЛДНР".

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет Reuters.

"Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается ко вторжению. Россия отрицает Украину как страну и признает ее существование как смертельную угрозу для целостности своей страны. Это - предлог для их вторжения", - сказал британский премьер-министр.

Вместе с тем, Великобритания вводит санкции против Черноморского банка развития и реконструкции, "Генбанка", Индустриального сберегательного банка, а также замораживает активы банка "Россия" и ПАО "Промсвязьбанк".

Напомним, сегодня Борис Джонсон заявил, что Россия готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину. Также он пригрозил Российской Федерации санкциями, которые будут затрагивать "самым жестким образом российские экономические интересы".

Также мы писали, что Евросоюз рассматривает возможность запрета на торговлю российскими гособлигациями в качестве одной из санкционных мер в отношении Москвы.

О том, что говорит Владимир Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" разбиралась в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.