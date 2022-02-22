После признания Россией независимости "ЛДНР" Евросоюз рассматривает возможность запрета на торговлю российскими гособлигациями в качестве одной из санкционных мер в отношении Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

В свою очередь агентство Bloomberg информирует, что под санкции ЕС могут попасть более 350 россиян, включая депутатов Госдумы и российских военачальников..

В то же время CNN со ссылкой на дипломата ЕС сообщает, что ЕС не намерен вводить против России санкции с "максимальным ущербом", они не будут жестче санкций 2014 года.

"Они рассматривают пакет санкций, которые все еще не выходят за рамки пакета санкций 2014 года", — приводит телеканал слова дипломата.

Как отмечает источник, страны вряд ли введут "новый пакет санкций с максимальным ущербом" в ответ на действия России.

Напомним, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР", среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого, в Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и взаимопомощи с "ЛДНР".

Как сообщил "депутат парламента ДНР", российские войска уже зашли на территорию "ЛДНР". "Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.