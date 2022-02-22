Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении Российской Федерации должны включать полную остановку газопровода "Северный поток-2".

Об этом президент Украины заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Европа и мир не могут допустить повтора таких трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что "сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров со стороны обороноспособности Украины и в экономической поддержке".

Зеленский о санкциях - с 2:21

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

После этого Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР". Также и в Лондоне пригрозили РФ санкциями.

Вместе с тем, Евросоюз уже сегодня введет первые санкции против России из-за признания "ЛДНР".

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