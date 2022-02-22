Европейский Союз обсуждает санкции против Российской Федерации, которая вчера признала "ЛДНР".

Об этом со ссылкой на несколько официальных лиц из ЕС пишет Bloomberg.

По данным агентства, санкции могут ввести против 351 россиянина. В список войдут депутаты Госдумы, которые поддержали такое решение Кремля.

"Еще 11 россиян (судя по всему, речь о Совфеде РФ - Ред.), предложивших признание, также станут мишенью санкций", – пишет Bloomberg.

Также в ЕС обсуждают санкции против банков. Под санкционные меры могут попасть два российских банка.

В частности, под удар попадут финучреждения, финансирующие деятельность на территории "ЛНР" и "ДНР", включая "военную".

Кроме того, обсуждается непризнание российских паспортов, полученных на непризнанных территориях.

Американская газета Politico пишет, что послы ЕС согласились на политику непризнания паспортов РФ, выданных жителям территорий, подконтрольных "ЛДНР".

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции.

Ранее сообщалось, что в ответ на признание "ЛДНР" Байден готов запретить торговать с "республиками" и инвестировать в них.

Вместе с тем, Владимир Зеленский призвал включить остановку "Северного потока-2" в пакет санкций против РФ из-за признания "ЛДНР".

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" и каких последствий ожидать, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".