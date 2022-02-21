Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже закончена работа над санкциями Евросоюза против России и в случае, если ситуация станет критической, их представят на экстренной встрече министров иностранных дел.

Об этом сообщает ТАСС.

"Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены", - сказал Боррель.

Ранее Боррель заявлял, что в случае "российского вторжения" в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу. Однако позже Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны Европейского Союза обсуждают возможное исключение энергетического сектора из готовящихся санкций против РФ.

Также сообщалось, что 18 февраля, на брифинге в Белом доме объявили, что санкции, которые готовят США и их союзники, не затронут возможностей Москвы поставлять энергоносители на мировой рынок и что РФ не будут отключать от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.