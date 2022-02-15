Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения Российской Федерации в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, сообщает Guardian.

"Если будет война между Россией и Украиной, "Северный поток-2" не будет функционировать", – заявил глава дипломатии ЕС.

Он также выразил уверенность в единодушной поддержке новых санкций против России всеми 27 государствами-членами.

Между тем, в Белом доме не считают нужным вводить сейчас санкции против российского газопровода "Северный поток-2", поскольку такой шаг был бы неэффективным. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Помимо этого, недавно прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В ходе переговоров Байден сказал, что "Северный поток - 2" не запустят, если начнётся вторжение России в Украину. А вот Шольц ушёл от ответа на вопрос о запуске газопровода в случае вторжения. Канцлер повторил лишь, что "Германия и США абсолютно едины", но больше не сказал по этой теме ничего.