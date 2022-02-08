Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр вслед за Германией выступил против закрытия проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает сайт радиостанции France inter.

По мнению французского министра, запуск газопровода является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса в отношениях России и Запада. Ле Мэр также призвал не позволять навязывать европейцам американскую позицию, идущую вразрез с интересами Европы.

"Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе", - призвал глава французского Минфина.

Он добавил, что Европа отдаёт предпочтение "пути диалога и разрядки напряжённости".

Кроме того, министр позитивно оценил встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

"Этот визит более чем необходим. Единственный возможный вариант - это снижение напряжённости", - заявил Ле Мэр.

По словам чиновника, нарастание конфликта приведёт к новому росту цен на газ и электроэнергию, чего французское правительство хотело бы избежать. При этом Ле Мэр подчеркнул, что "запуск газопровода "Северный поток - 2" является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией".

Ранее "Страна" приводила несколько событий, которые говорят о несогласии ФРГ с позицией Вашингтона по газопроводу. Так, председатель Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела. В частности, в вопросы реализации проекта "Северный поток - 2".

А канцлер Олаф Шольц во время визита в Белый дом ушёл от ответа на вопрос об остановке запуске газопровода в случае вторжения России в Украину.