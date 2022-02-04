В Бундестаге считают, что использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением.

Об этом заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре, пишет ТАСС.

"Использование "Северного потока-2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред. Надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже в течение десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам. Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями", - сказал Котре.

По его мнению, правильным было бы запустить "Северный поток-2", потому что это могло бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки.

"Отказ от "Северного потока - 2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике", - сказал Котре.

Напомним, Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации "Северного потока - 2". После этого в Германии должны возобновить процесс сертификации.

Также мы писали о том, что в МИД Австрии ранее заявляли, что санкции Евросоюза против РФ в случае эскалации в Украине не затронут "Северный поток-2".