Решение о сертификации оператора "Северного потока-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии. Регулятор ФРГ по-прежнему ждёт получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы", - утверждал он.

"Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание едва ли будет возможно в первом полугодии", - заявил глава регулятора ФРГ.

Так что нынешний зимний сезон Европа уже точно пройдет без газа из "Северного потока-2". В чем задержка со строительством "Северного потока-2" "Страна" подробно писала здесь.

Напомним, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Вместе с тем, по данным немецких СМИ, "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

Мы также писали, что Федеральное сетевое агентство Германии должно возобновить временно приостановленную сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после создания юрлица для управления немецким участком трубопровода.

В Германии "Газпром" создал юрлицо - компанию Gas for Europe. Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Таким образом, российская компания "Газпром" выполнила требование немецкого регулятора о создании в ФРГ юридического лица в соответствии с законодательством Германии.

Теперь немецкому регулятору предстоит принять решение о том, можно ли считать стопроцентную дочку российской компании "Газпром" "независимым оператором транспортной системы".

В свою очередь в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.