Федеральное сетевое агентство Германии должно возобновить временно приостановленную сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после создания юрлица для управления немецким участком трубопровода.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В Германии "Газпром" создал юрлицо - компанию Gas for Europe. Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Таким образом, российская компания "Газпром" выполнила требование немецкого регулятора о создании в ФРГ юридического лица в соответствии с законодательством Германии.

Gas for Europe GmbH, по данным издания, с формальной точки не занимается добыче и продажей газа, а отвечает только за его транспортировку на определенном участке трубопровода.

Теперь немецкому регулятору предстоит принять решение о том, можно ли считать стопроцентную дочку российской компании "Газпром" "независимым оператором транспортной системы".

Если компания Gas for Europe будет признана Федеральным агентством по сетям таковой, которая подходит под критерии, необходимые для управляющего газопроводом, то приостановленная процедура сертификации будет восстановлена, а газ по трубе может потечь уже летом.

Напомним, в ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Также мы писали, что Еврокомиссия обратится к Украине за мнением по "СП-2". Это затянет сертификацию еще на два месяца.

Кроме того, сообщалось, что глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством над правилами ЕС" решение Федерального сетевого агентства Германии о разрешении создать в ФРГ дочку компании-оператора "Северного потока-2".