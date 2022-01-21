Европейская Комиссия собирается получит мнение Украины во время сертификации "Северного потока-2". Это увеличит стандартный срок подготовки мнения ЕК о сертификации проекта в два раза.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

"Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", - заявил представитель пресс-службы.

По законодательству Европейского Союза, ЕК должна дать своё мнение на проект решения немецкого регулятора о сертификации "Северного потока 2". Стандартный срок подготовки такого мнение - два месяца. но если ЕК обратится к Украине то срок продлят еще на два месяца.

"В течение двух месяцев после получения запроса она (ЕК - Ред.) должна дать свое мнение… При подготовке мнения Еврокомиссия может запросить мнения агентства затронутого государства-члена и заинтересованных сторон. В случае, если Еврокомиссия делает такой запрос, двухмесячный срок должен быть продлён на два месяца", - рассказал пресс-секретарь ЕК со ссылкой на газовое законодательство ЕС.

Напомним, в Германии не намерены платить компенсацию в случае неодобрения "Северного потока-2".

Также сообщалось, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.