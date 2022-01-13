Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта о санкциях в отношении "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком 2", - говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении также идет речь о том, что администрация США не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом он может "подорвать единство европейских союзников".

Кроме того, влиятельный сенатор Менендез призвал коллег проголосовать против законопроекта о немедленном ужесточении санкций США против "Северного потока-2", доказывая, что такой шаг ослабит единство западных союзников и лишит их важного рычага влияния на Россию.

"Администрация США еще раз напомнила, что она против предложенного сенатором Крузом законопроекта о санкциях против "Северного потока-2".

Проголосовать за него призывает Зеленский. Но у Байдена, как видим, другое мнение.

То есть, под громкую антироссийскую риторику Белый дом блокирует санкции против российского газопровода. Причем, не исключено, одно с другим связано - демократы своими "антипутинскими" заявлениями пытаются перебить "зраду" и обвинения в работе на Кремль, которые уже начали разгонять республиканцы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Мы писали, что Госдеп США вновь выступил против законопроекта о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", который выдвинули республиканцы и который просит поддержать Зеленский.

Также "Страна" сообщала, что Совет нацбезопасности США вслед за Госдепом выступил против законопроекта о санкциях в отношении "Севпотока-2".